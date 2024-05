Les fiches de révision sont un grand classique de la préparation aux examens de fin d'année. Très utiles, elles doivent néanmoins être réalisées correctement. À l'approche des épreuves du bac 2024, qui se tiennent mi-juin, voici quelques conseils pour les réussir.

La fin de l'année scolaire approche et, pour certains, la période des examens aussi. Peut-être avez-vous déjà commencé à ficher vos cours ? Voire à ficher vos fiches de cours pour synthétiser au maximum les savoir acquis ces derniers mois ? Particulièrement utiles pour la plupart des élèves, les fiches de révision ne sont pas toujours si faciles à réaliser cependant. Alors que les épreuves écrites du baccalauréat débuteront le 18 juin avec la philosophie, voici quelques conseils pour les réussir et en tirer profit.

1. Sélectionnez l’essentiel du cours

Le principe d’une fiche n’est pas de recopier le cours mais bien d’en synthétiser l’essentiel. Sinon, vous ressentirez vite le besoin de faire une fiche d’une fiche. Au préalable, essayez de comprendre le cours dans son ensemble, de bien en saisir les enjeux et les objectifs. Puis notez les points et termes clés.

2. Structurez bien vos fiches

Votre fiche doit être claire et facilement compréhensible. Elle doit vous aider à structurer votre pensée. Faites un plan organisé en chapitres, parties et sous-parties rédigées simplement, avec vos mots. Sauf pour les termes précis à connaître bien sûr. Vous pouvez aussi faire des schémas, des dessins.

3. Utilisez de la couleur

Le jeu de couleur peut aussi aider à la mémorisation. Et une fiche qui plaît aux yeux est toujours plus efficace que celle qu’on a envie de ranger au fond du tiroir. Écrivez en couleur, soulignez, surlignez, entourez selon vos préférences. Mais attention, ne tombez pas dans l’excès. Si vous utilisez trop de couleurs différentes ou que vous surlignez tout, vous n’y verrez plus grand-chose. Encore une fois, misez sur la clarté.

4. Rédigez vous-mêmes vos fiches

Les fiches de révision sont personnelles. Vous les construisez selon votre compréhension du cours, votre manière de penser et d’assimiler. Aussi ça ne sert à rien d’utiliser la fiche d’un de vos camarades. Elle ne vous aidera pas à mémoriser de manière optimale. Au contraire, elle peut même vous embrouiller.

5. Utilisez et réutilisez-les

Rédiger une fiche aide déjà à synthétiser le cours et à mémoriser les points clés. Mais ne l’abandonnez pas dès que vous l’avez faite. Relisez-la plusieurs fois pour enfoncer le clou. Faites-le également à plusieurs moments pour être sûr de bien connaître votre cours et non d’avoir juste une bonne mémoire à court terme.

