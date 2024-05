Bac 2024 : épreuves écrites, grand oral, résultats... les grandes dates à retenir

L'édition 2024 du baccalauréat approche à grands pas. Comme d'habitude, elle s'ouvrira par la philosophie pour les élèves de terminale. Épreuves écrites, grand oral, résultats et rattrapage éventuel... voici les grandes dates à retenir, par filière et par classe.

Dernière ligne droite avant le coup d'envoi du baccalauréat. Après une édition 2023 lors de laquelle les épreuves de spécialités s'étaient déroulées pour la première fois en mars, laissant place à une avalanche de critiques, cette année 2024 marque leur retour en juin, et donc au calendrier "traditionnel" qui avait été chamboulé par la réforme Blanquer.

Les candidats du bac professionnel ouvriront le bal des épreuves écrites dès le 11 juin, suivis de près par les élèves de Première des filières générales et technologiques qui passeront leurs épreuves anticipées de français le 14 juin. Pour ceux de Terminale, les examens débuteront par l'écrit de philosophie, avant leurs deux épreuves de spécialités et le grand oral. Retrouvez ci-dessous un résumé des principales échéances, par filière et par classe.

Les résultats des examens 2024 Premier résultats disponibles à partir du 8 juillet 2024 à 8h30. Seuls les candidats admis et admissibles ayant consenti à la publication de leurs résultats sont affichés *Veuillez renseigner le champ manquant Rechercher

Épreuves écrites du bac pro

Les écrits du bac pro s'échelonneront sur quatre jours, à savoir le mardi 11 juin, le vendredi 14, le mardi 18 et le vendredi 21 juin pour les épreuves communes, et reprendront du lundi 24 au 26 juin.

Épreuves écrites anticipées de français

Les épreuves écrites anticipées de français auront lieu quant à elles le vendredi 14 juin pour les élèves de Première.

Épreuves écrites du bac général et technologique

La matinée du 18 juin sera dédiée aux épreuves de philosophie du bac général et technologique. Les candidats de ces filières enchaineront ensuite avec leurs deux épreuves de spécialité qui se dérouleront, elles, du mercredi 19 au vendredi 21 juin.

Grand oral et oral de français

Le grand oral, préparé tout au long du cycle terminal, se tiendra du lundi 24 juin au mercredi 3 juillet, tandis que l’oral de français des premières aura lieu du 24 juin au 5 juillet.

Résultats et rattrapage

Les résultats du bac 2024 seront publiés cette année le lundi 8 juillet. Les éventuelles épreuves de rattrapage des filières générales et technologiques se tiendront jusqu'au jeudi 11 juillet inclus.

Épreuves de remplacement

Les candidats et candidates qui n'auront pu se présenter aux épreuves de juin et juillet, suite à un cas de force majeure, notamment pour motif de santé, seront éligibles à la "session de remplacement". Ces épreuves écrites sont prévues du mardi 10 au vendredi 13 septembre, aussi bien pour les élèves du bac général que pour ceux du bac technologique.