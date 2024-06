Ce mardi 18 juin, les candidats au baccalauréat 2024 ont planché sur la très redoutée épreuve de philosophie. Parmi les sujets, proposés figurait une étude de texte de la philosophe Simone Weil. Cette dernière a été confondue par beaucoup avec l’ancienne ministre de la Santé.

"Simone Weil qui se fait passer pour Simone Veil dans ma copie de philo". Alors que plus de 540.000 lycéens ont passé mardi matin l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2024, les candidats de voie générale se sont vus proposer parmi les trois sujets au choix un texte de Simone Weil de 1943 sur la condition ouvrière. Mais la mince différence d'orthographe entre la philosophe française et la défenseure de l'IVG, ancienne ministre de la Santé et présidente du Parlement européen Simone Veil, a troublé des candidats, vraisemblablement nombreux à avoir confondu ces deux personnalités.

Sur la Toile, certains n'ont pas hésité à témoigner de leur confusion, recueillant plus ou moins de compassion de la part de leurs camarades. "J’ai confondu Veil et Weil", écrit par exemple un élève sur X, anciennement Twitter. "Je me suis trompé entre Simone Weil la philosophe et Simone Veil l'ancienne ministre de la Santé", abonde un second, déplorant son erreur : "je suis débile".

"Il y a Weil et Veil, je ne savais même pas"

"Les gens qui ont pris le texte vous savez que Simone Veil et Simone Weil c’est pas la même personne ?", interroge un troisième candidat à l'attention de ses camarades. Pas forcément à en croire d'autres témoignages. "Il y a Weil et Veil, je ne savais même pas, je croyais avoir fait une faute de frappe en écrivant Veil dans mon cours", admet un élève. "Tout le monde qui a confondu Simone Weil et Simone Veil", observe encore un autre sans préciser s'il est lui-même concerné. "Il était évident que des gens allaient (dont moi) se tromper", renchérit encore un lycéen, évoquant "la honte absolue de nous induire en erreur", avant de conclure : "Malveillant".

D’autres, soit parce qu'ils ont été plus attentifs en classe, soit par un heureux hasard, se réjouissent d'avoir échappé au quiproquo dans leur copie. "Dieu merci, je ne suis pas tombée dans le piège", peut-on ainsi lire.

Comme souvent sur la Toile, cette confusion a donné lieu à de très nombreux détournements, certains n'hésitant pas à tourner leur erreur à la dérision au travers de montages dans lesquels deux images, presque en tous points identiques se font face. "Simone Weil qui essaie d'imiter Simone Veil", peut-on lire en légende, ou encore : "Simone Weil et Simone Veil dans la même salle".

Née en 1909 à Paris dans une famille juive, Simone Weil a étudié auprès du philosophe Alain. Passionnée par le monde du travail et le marxisme, elle s'est engagée auprès des républicains espagnols en 1936, et, en 1938, a découvert la foi chrétienne. Sa réflexion sur la relation entre humain et divin l'a amenée du pacifisme à la dénonciation de la barbarie fasciste. Engagée dans les Forces françaises libres, elle est décédée à Londres en 1943, à 34 ans, sans être baptisée, car "déçue" par le clergé.

Elle a laissé derrière elle une œuvre conséquente, pour grande part publiée après sa mort.

Pour rappel, la note du bac repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales (le français écrit et oral, passé en classe de première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral, passés en terminale). La philosophie, elle, ne compte que coefficient huit dans le bac général, et quatre pour le bac technologique (sur un total de 100).