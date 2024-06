L'épreuve de spécialité de Sciences et techniques sanitaires et sociales du baccalauréat se tient ce jeudi 20 juin pour les élèves de Terminale ST2S. Retrouvez le jour même tous les sujets et les corrigés de cette édition 2024.

Le bac 2024 se poursuit pour les futurs bacheliers. Comme ceux de la filière générale, une partie des élèves de Terminale de la voie technologique planchent sur leurs épreuves de spécialité ce jeudi 20 juin. De 14h à 17h, les candidats du baccalauréat Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) s'attaquent à leur écrit de Sciences et techniques sanitaires et sociales.

Les sujets et les corrigés

Le jour J, retrouvez ci-dessous le sujet soumis aux élèves, ainsi qu'une proposition de corrigé une fois l'examen terminé.

>> Les sujets et les propositions de corrigés sur le site de Studyrama

>> Les sujets et les propositions de corrigés sur le site de L'Étudiant

>> Les sujets et les propositions de corrigés sur le site de Digischool

Bac, brevet… Les résultats des principaux examens sont à retrouver sur TF1info. Rendez-vous entre la fin juin et la mi-juillet dès leur publication par le ministère de l'Éducation nationale.