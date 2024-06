L'épreuve de spécialité de Physique-chimie et mathématiques du baccalauréat se déroule ce mercredi 19 juin pour les élèves de Terminale STI2D. Retrouvez le jour même tous les sujets et les corrigés de cette édition 2024.

Top départ pour les épreuves de spécialité du bac 2024. Comme ceux de la filière générale, les élèves de Terminale de la voie technologique s’y attaquent ce mercredi 19 juin. De 14h à 17h, les candidats du baccalauréat Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) planchent sur leur écrit de Physique-chimie et mathématiques.

Le sujet et le corrigé

Le jour J, retrouvez ci-dessous le sujet soumis aux élèves environ une heure après le début d'examen, ainsi qu'une proposition de corrigé une fois celui-ci terminé.

