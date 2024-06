L’épreuve de spécialité de Littérature et langue et culture de l'Antiquité (LLCA) option Grec ancien se déroule ce vendredi 21 juin pour les élèves de Terminale. Retrouvez tous les sujets et les corrigés du bac 2024 sur TF1info.

Suite et fin des épreuves de spécialité du bac 2024. Les élèves de Terminale des filières générales ayant choisi Littérature et langue et culture de l'Antiquité (LLCA) option Grec ancien ont rendez-vous en salle d'examen ce vendredi 21 juin de 14h à 18h. Un écrit de quatre heures qui compte pour un coefficient 16 dans la note finale du baccalauréat.

Les sujets et les corrigés

Le jour J, retrouvez ci-dessous le sujet soumis aux élèves, ainsi qu'une proposition de corrigé une fois l'examen terminé.

