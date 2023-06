Bac philo : avec 11/20, ChatGPT battu à plate couture par Raphaël Enthoven

ChatGPT a retenu Aristote, Kant, Freud, Nietzsche et Camus, par des références vagues et brèves. Il a eu quelques audaces stylistiques, mais, entraîné à ne pas avoir d'opinions, ne s'est pas du tout engagé dans la problématique. Sa conclusion ? "Il n'y a pas de réponse universelle, mais une myriade de voies vers le bonheur", écrit l'intelligence artificielle. "Le bonheur pourrait bien être une affaire de raison... et bien plus encore." Raphaël Enthoven, lui, conclut à "l'urgence et l'intérêt de penser la raison elle-même et son activité comme un bonheur".