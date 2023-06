Bac 2023 : bientôt l'heure de la philo, que faire (ou ne pas faire) pour réussir son épreuve ?

Que vous preniez la dissertation ou le commentaire, il faut d'abord rédiger un plan, en 2 ou 3 parties. C'est un excellent aide-mémoire et un guide pour la rédaction. Concernant l'introduction et la conclusion, "il y a un préjugé qui dit qu'il faut les rédiger avant, je soutiens exactement le contraire", avance Jean-Jacques Sarfati. "Je considère qu'il faut mettre au brouillon, les grandes lignes de l'introduction qu'on va soutenir, ensuite laisser une place, à peu près une page, et rédiger son introduction à la fin parce que c'est un moment très important dans la copie, donc il faut absolument la soigner. Aristote disait d'ailleurs à ce sujet : 'On ne sait vraiment ce qu'on veut dire qu'à la fin'", assure le professeur de philosophie.

En général, l'introduction part si possible du plus général pour revenir à la question posée dans le sujet. "Ensuite, concrètement, il faut oublier l'idée d'accrocher le lecteur. Ce qu'il faut, c'est véritablement introduire, cela veut dire qu'il faut présenter le sujet, présenter la question, donner envie à celui qui va vous lire d'aller plus loin", indique Jean-Jacques Sarfati. Enfin, la conclusion est plus libre, vous y exprimez votre point de vue. "La conclusion doit répondre en quelque sorte à la question posée et elle doit donner une solution à la problématique qu'on a soulevé en récapitulant les grands points qui ont été évoquée dans votre travail". Pour 4 heures d’épreuve en spécialité Humanités, Littérature et Philosophie, il faut compter environ 1 page manuscrite d’introduction, environ 3 pages de développement et à peu près 1 page de conclusion.