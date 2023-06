Bac : y a-t-il des détecteurs de smartphone dans les salles d'examen ?

Gare à ceux qui prévoiraient de recourir à leur téléphone portable pour tenter de tricher. Alors que plusieurs épreuves écrites du bac 2023 ont lieu cette semaine, notamment avec la philosophie programmée mercredi 14 juin, certains candidats pas forcément bien préparés se demandent s’ils ne feraient pas mieux de garder leur smartphone près d’eux en cas de trou de mémoire. Une très mauvaise idée…

Et pour cause : afin de lutter contre la fraude, toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables depuis 2013. Des armes anti-triche dont le nombre et l’emplacement restent confidentiels.