Baccalauréat 2022 : des épreuves de spécialités pour du beurre ?

Après avoir été annulées l’année dernière, à cause de la pandémie, les épreuves de spécialité du baccalauréat général et technologique voient enfin le jour. Reste que leur enjeu de ces épreuves est très amoindri. Elles qui devaient se tenir les 14, 15 et 16 mars, ont finalement été reportées aux 11, 12 et 13 mai, alors que les candidatures sur Parcoursup sont closes depuis... le 8 avril.

Les notes de spécialités obtenues ces jours-ci ne pourront donc pas être prises en compte dans la procédure d’orientation dans l’enseignement supérieur. Tout comme les deux années précédentes, les résultats de ces épreuves sont donc remplacés par les moyennes des trois trimestres de Première et celles des deux premiers de Terminale. La note obtenue lors de ces épreuves de spécialité ne servira ainsi plus aux élèves pour faire la différence sur Parcoursup, mais "seulement" à valider leur bac.