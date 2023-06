Brevet des collèges 2023 : le sujet et le corrigé de l'épreuve d'histoire-géo et EMC (série professionnelle)

Place à la troisième épreuve pour les candidats du brevet des collèges. Après avoir planché sur le français et les mathématiques lundi, les élèves de Troisième avaient rendez-vous avec leur écrit d'histoire-géographie et enseignement moral et civique (EMC) ce mardi 27 juin de 9h à 11h. Le jour de l'examen, retrouvez les sujets qui leur ont été soumis ainsi que des propositions de corrigés.