Brevet 2023 : le sujet et le corrigé de l'épreuve de sciences, physique-chimie et SVT (série professionnelle)

Quatrième et dernière épreuve pour les candidats du diplôme national du brevet. Après l'histoire-géographie dans la matinée, et le français et les maths la veille, les élèves de Troisième de la filière professionnelle planchaient sur leur écrit de sciences, physique-chimie et SVT ce mardi après-midi de 13h30 à 14h30. Dès la fin de l'examen, retrouvez ci-dessous les sujets qui leur ont été soumis ainsi que des propositions de corrigés.