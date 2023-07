EN DIRECT - Résultats du brevet des collèges 2023 : consultez les résultats académie par académie

Après les bacheliers, c’est le jour J pour les élèves de 3e. Les candidats du brevet des collèges 2023 s’apprêtent à découvrir à partir de ce mercredi 5 juillet leurs résultats à l’examen, quelques jours après les épreuves écrites, qui se sont déroulées les 26 et 27 juin. Un moment attendu par les 777.214 candidats de la série générale et par les 89.968 candidats de la série professionnelle.

Les résultats seront dévoilés entre ce mercredi 5 et le mardi 11 juillet prochain, selon les académies. Académie par académie, retrouvez tous les résultats ci-dessous ou sur notre page dédiée. On commence ce mercredi 5 juillet par les académies de Mayotte (9h), Metz-Nancy (14h) Poitiers (15h), Paris, Créteil, Rennes et Versailles (16h), et Limoges (17h).