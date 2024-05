Les lycéens de Terminale ont commencé à recevoir jeudi soir les réponses à leurs vœux sur Parcoursup. Mais ces derniers doivent vraisemblablement composer avec des problèmes de connexion dus à l'affluence du la plateforme. Sur la Toile, certains ne cachent leur exaspération quand d'autres semblent résignés.

Les premières réponses sont tombées un peu avant l'heure prévue, vers 18H, après près de trois mois d'attente. Les lycéens de Terminale et les étudiants en réorientation ont commencé à recevoir ce jeudi 30 mai les réponses à leurs vœux sur la plateforme Parcoursup.

Ce moment-clé de l'année de Terminale, devenu souvent plus important que le bac, donne chaque année lieu à des réactions pleines d'humour sur la Toile, et ce quels que soient les résultats de la phase d'admission principale. Si l'édition 2024 n'a pas échappé à la tendance, la frustration rencontrée par certains face aux lenteurs de connexion et bugs répétés liés à l'affluence sur la plateforme était, elle aussi, bien palpable. Et ce vendredi matin encore.

"Le culot"

"Parcoursup qui ne permet de nouveau pas de se connecter ce matin", s'est ainsi agacé un internaute ce vendredi sur X, anciennement Twitter. "Le culot, ça fonctionne toujours pas en fait", abondait un second. "Est-ce normal qu'on ne puisse pas se connecter ce matin ? On ne pouvait déjà pas hier en fin d'après-midi puis plus possible dans la soirée", s'est exaspéré un autre, avant de détailler : "quand on clique sur 'mon compte', on revient à la page d'accueil générale sans pouvoir accéder aux vœux".

D'autres leur ont répondu, un brin résignés. "C'est normal, il y a les mises à jour. Et si il y a trop de monde, ça plante", pouvait-on lire par exemple. Ou encore "la plateforme est saturée comme a chaque fois" et "comme chaque année c'est pas dimensionné pour le nombre de connexions que ça engendre". Mais pour certains, l'attente et l'angoisse étaient à leur comble. "Auriez-vous l'obligeance de résoudre ce problème, étudiants comme parents sont suffisamment stressés non ?", a lancé l'un d'eux, quand quelques-uns ont tenté de rassurer les plus impatients : "On a eu du mal aussi mais en s'acharnant on a réussi".

À titre de repère, la plateforme, qui a succédé en 2018 à APB, a recueilli cette année les vœux de quelque 945.500 candidats, contre 917.000 l'an dernier. Parmi eux, 645.000 sont des lycéens, 169.000 des étudiants qui veulent changer de voie, 97.000 sont des personnes en reprise d'études et 34.500 sont des jeunes suivant une scolarité étrangère.

Pour les candidats, plusieurs réponses sont possibles pour chaque formation : être accepté ("oui"), être accepté sous condition ("oui si", pour des filières universitaires qui demandent à l'étudiant de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé), être en liste d'attente ou encore être refusé (uniquement pour les filières sélectives).

Les candidats sont souvent sur des listes d'attente, qui peuvent évoluer vite : il faut donc consulter régulièrement Parcoursup. Le processus se poursuivra tout au long du mois de juin, et reste conditionné à l'obtention du bac, dont les résultats seront communiqués le 8 juillet.

Chaque matin, jusqu'au 10 juillet, les dossiers des candidats seront mis à jour en fonction de l'évolution des listes d’attente. La phase d'admission principale de la plateforme se termine le 12 juillet. En parallèle, la phase d'admission complémentaire permettra aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places.