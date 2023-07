Résultats du brevet des collèges 2023 : comment bénéficier de la bourse au mérite en cas de mention ?

Prime aux bonnes notes ! À l'instar des bacheliers qui peuvent prétendre à diverses récompenses financières en cas de mention, les collégiens ne sont pas en reste. Alors que la publication des résultats du diplôme national du brevet (DNB) a débuté, s'échelonnant du mercredi 5 au mardi 11 juillet selon les académies, ceux qui ont le mieux réussi vont pouvoir être récompensés de leurs efforts grâce à une bourse au mérite.

Le dispositif concerne les candidats boursiers ayant obtenu une mention Bien ou Très bien. Pour rappel, celle-ci découle du nombre de points obtenus au socle commun et aux épreuves écrites, à savoir à partir de 560 points pour la mention Bien et 640 points pour la mention Très bien. Comment l'obtenir ? Voici la marche à suivre et les principales informations à connaitre.