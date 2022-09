A la découverte du canal du Midi (1/5) : la magie du canal de Brienne toulousain

Le canal du Midi, qui relie sur 240 km Toulouse à la Méditerranée, fête non seulement ses 350 ans d’existence mais aussi son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. A Toulouse, les eaux vertes se mêlent à la Garonne : elles sont un trait d’union entre la ville rose et la mer, le fruit de 14 années de travail réalisées par des milliers d'hommes, pelle à la main, emmenés par Pierre Paul Riquet qui a cru jusqu'au bout à ce projet fou. Et les touristes, aujourd'hui, ne peuvent que lui donner raison.