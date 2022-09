Autoroutes : nouvelle hausse des tarifs de péages jusqu'à 2% au 1er février 2018

Les tarifs des péages autoroutiers augmenteront de 1,03 à 2,04% en moyenne au 1er février 2018, a dévoilé le Journal du dimanche. C'est plus qu'en 2016 et 2017, années où la hausse moyenne avait tourné autour de 1 %. Ces chiffres, validées par le ministère des Transports, doivent être officiellement communiqués jeudi 23 novembre au comité des usagers, qui regroupe différentes associations d’automobilistes, les fédérations de transporteurs routiers FNTR et OTRE, des élus, des représentants de l’Etat et des spécialistes du secteur. Une simple formalité quand on sait que ces prix sont entièrement régulés par les contrats signés entre l'État et les concessionnaires, indique le JDD.