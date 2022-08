Bobigny : des policiers manifestent pour dénoncer l'impunité d'un agent de la BAC

"Si un gardien de la paix avait fait ça, il aurait a minima dû rembourser. Il aurait aussi été déplacé et aurait fait l'objet d'un conseil de discipline. Ce sentiment de deux poids deux mesures est insupportable", a déclaré Eddy Sid, porte-parole du syndicat. À ses yeux, cette affaire est "l'arbre qui cache la forêt d'un mécontentement bien plus profond" chez les policiers de base franciliens. Sur la base d'un questionnaire auquel 11.000 fonctionnaires ont répondu, Unité-SGP réclame à la préfecture de police l'ouverture d'un chantier de "reconnaissance sociale du rôle du policier francilien" afin d'améliorer leurs conditions de travail et de leur faciliter l'accès au logement ou encore à des places en crèche.