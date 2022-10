Grèves : les cheminots se mobilisent pour leur temps de travail et de récupération

La mobilisation sociale s’intensifie dans les transports en commun avec les grèves à la RATP à partir de jeudi. En cause, le temps de travail et la récupération des cheminots qui pourraient être modifiés avec la loi Travail. A titre d’exemple, la règle du 19/6, instaurée au passage des 35 heures pourrait être renégociée. Elle prévoit un temps de récupération particulier selon les horaires et compenser le fait que les conducteurs n’ont que 12 week-ends de libres par an.