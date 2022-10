Intempéries à Orléans : les pompiers interviennent 8000 fois

Dans l’Yonne, à Orléans, les inondations ont fait d’importants dégâts. Vues du ciel, les images sont impressionnantes. Les pompiers du Loiret et des départements voisins étaient sur le pied de guerre et sont intervenus pas loin de 8000 fois en quelques jours. Les habitants se sont entraidés pour faire face à la catastrophe. Des routes sont toujours bloquées. La préfecture reste très prudente. Et pour cause, des pluies sont annoncées jeudi et vendredi.