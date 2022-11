Intempéries : l'autoroute A10 transformée en fleuve

L’autoroute A10 qui relie Paris à Orléans n’a pas été épargnée par les inondations. A certains endroits, la route ressemblait plus à un fleuve et les barrières de sécurité n’étaient même plus visibles. Les automobilistes ont été obligés d’abandonner leur voiture pour échapper à la montée des eaux. L’armée, seule à posséder des camions pouvant circuler dans l’eau, a dû intervenir. 300 km d’autoroute sont actuellement toujours fermés.