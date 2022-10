Intempéries : Paris-Orléans, le parcours du combattant

Paris-Orléans est, en temps normal, un trajet plutôt rapide puisqu’il ne suffit qu’une heure et demie pour relier les deux villes. Mais pendant les inondations, le périple s’est annoncé un peu plus périlleux. Routes bloquées par des camions, accès fermés, déviations et embouteillages, la pluie a paralysé l’axe routier. Des centaines de véhicules ont été pris au piège par la montée de l'eau et les rescapés se sont regroupés dans un gymnase à Orléans.