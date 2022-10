La minute pour comprendre : la biodiversité en déclin, la faune en voie d’extinction

Braconnage, surpêche, pesticides, destruction des habitats naturels… En France, près de 830 espèces sont menacées. Avec le changement climatique, le déclin de la biodiversité est sans précédent. Les gaz à effet de serre ne perturbent plus seulement l'atmosphère, ils font aussi diminuer le PH des océans. La planète bleue est aujourd'hui 30 % plus acide qu'il y a deux cents ans. Résultat, en quarante ans, les effectifs des espèces marines ont ainsi diminué de 40 %. L'élévation des températures perturbent les migrations des espèces animales. La sécheresse et le manque d'eau menacent un mammifère sur quatre et plus d'un amphibien sur trois.