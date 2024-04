Comme chaque samedi, retrouvez "Le Petit JT", le premier journal des 10/15 ans. Au programme pour cette semaine : l'arrivée des migrants en Europe, l'intervention française en Syrie, l'enseignement moral et civique à l'école, la bataille de Marignan... Et bien d'autres sujets ! En partenariat avec Mon Quotidien et l'INA.

La rédaction de TF1info