Présent sur le plateau de LCI ce lundi, le professeur de lettres classiques Jean-Marie Bourguignon a expliqué sa méthode concernant la suppression des notes à l'école, avec un système de couleurs. "Depuis trois ans, on a supprimé les notes et on fait un travail par compétences. Depuis, on a eu une baisse de stress, une meilleure implication" a-t-il déclaré.

La rédaction de TF1info