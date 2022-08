Un Français sur trois avoue jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture

"Sur une section d’autoroute entre Aix-en-Provence et Marseille, nous avons comptabilisé jusqu’à 200 mégots par kilomètre et par jour", détaille la responsable du développement durable de Vinci Autoroutes, Bernadette Moreau, dans Le Parisien. "Outre le risque d’incendie particulièrement critique en cette période estivale, le jet de mégots ou de tout autre déchet sur la route peut dégrader durablement la nature", rappelle-t-elle. Selon les études, il s'agit d'un des déchets les moins biodégradables, qui peut rendre gâcher jusqu'à 500 litres d'eau.

Paradoxe, alors que 90 % des Français assurent trier leurs déchets chez eux et 87 % le faire sur leur lieu de vacances, une fois derrière le volant, seuls 72 % assurent le faire régulièrement sur les aires d’autoroutes. Et comme souvent, les Français se trouvent de bonnes excuses à leur incivisme : 83 % de ceux qui abandonnent leurs déchets au bord de la route disent le faire parce qu’il n’y a pas de poubelles à proximité ou qu’elles sont pleines. Et 40 % avouent ne pas avoir envie d’emporter leurs restes avec eux dans la voiture pour les jeter plus tard.