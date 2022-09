Volley-ball : Earvin Ngapeth, portrait d'un joueur aux multiples facettes

Earvin Ngapeth est l’un des joueurs les plus spectaculaires du monde. Il évolue dans l'équipe de France de volley-ball, qui tente actuellement de se qualifier pour les JO de Rio. Adversaires, supporters et journalistes, tous s'accordent à dire qu'il attire tous les regards. Mais le volley n'est pas sa seule passion puisque le joueur fait également du rap pour s'expliquer et revenir sur son parcours.