Le jour où… le premier micro-ordinateur de l’histoire a été lancé en France

On rembobine : nous sommes en 1972, lorsqu'une petite entreprise américaine dénommée Intel commercialise le premier micro-processeur, l’Intel 8008. Ce petit morceau de silicium permet à lui seul de remplacer des dizaines de composants. Sentant la révolution à venir, une poignée de visionnaires, dont François Gernelle, alors âgé de 28 ans, entrevoient la possibilité de mettre au point un ordinateur plus compact et moins énergivore destiné à un usage personnel. À cette époque, l'informatique est encore une technologie balbutiante et même le plus petit des ordinateurs a une taille comparable à celle de deux gros frigos positionnés l’un à côté de l’autre. En 1972, l'entreprise R2E dont François Gernelle est salarié, reçoit une commande de l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) pour développer des modèles plus petits.