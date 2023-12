À quelques jours de Noël, Apple suspend la vente de montres connectées aux États-Unis

Apple suspend la vente aux États-Unis de deux modèles de montres connectées aux États-Unis : l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. En cause, un litige sur le brevet d'une technologie détectant le taux d'oxygène dans le sang. Une décision qui pourrait avoir des conséquences sur les ventes de Noël.

Moins d'Apple Watch sous le sapin des Américains à Noël ? Dès ce jeudi 21 décembre, il sera impossible aux États-Unis d'acheter les modèles les plus récents de montres connectées sur le site de l'entreprise américaine, et après le 24 décembre dans les boutiques. Cela concerne les deux nouveautés sorties en septembre : l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.

Cette décision intervient après la recommandation, le 27 octobre par la Commission américaine du commerce international (USITC), d'interdire l'importation aux États-Unis de ces montres connectées. La Commission avait alors émis un "ordre d'exclusion limitée" contre ces montres, devant entrer en vigueur après 60 jours. Apple a donc anticipé la décision en stoppant les ventes dès cette semaine.

Le gouvernement américain peut encore mettre son veto

Le fabricant d'appareils médicaux Masimo soupçonne Apple d’avoir utilisé sa technique basée sur la lumière pour calculer le niveau de saturation du sang en oxygène. La première Apple Watch comprenant cette technologie est sortie en 2020. "La décision d'exclure certains modèles de l'Apple Watch fabriqués à l'étranger prouve que même la plus puissante entreprise au monde doit respecter la législation protégeant le droit de propriété intellectuelle", a déclaré un porte-parole de Masimo.

"Masimo a indûment tenté d'utiliser l'ITC pour empêcher des millions de consommateurs américains d'avoir accès à un produit qui pourrait leur sauver la vie, tout en faisant de la place pour sa propre montre qui copie celle d'Apple", accuse pour sa part le groupe californien, qui compte saisir la justice.

Le gouvernement américain, lui, a jusqu’au 25 décembre pour annuler la décision de l’ITC, et un examen est en cours par les services du président Joe Biden. Le cas échéant, cela entrainerait la remise sur le marché des Apple Watch.