AirTags d'Apple : la dérive de l’accessoire high tech, utilisé pour localiser ses enfants

Les possibilités offertes par le joujou Apple font évidemment le bonheur des harceleurs, voleurs, des ex-jaloux et toutes autres personnes malintentionnées. Les États-Unis ont notamment relaté le cas de personnes géolocalisées par leurs voitures (pour des vols ou autres motifs) mais les dérives les plus fréquentes concernent les harceleurs/stalkers. Pour lutter contre cet usage abusif, Apple a mis en place une option plutôt rassurante : si un AirTag non configuré sur votre téléphone est détecté à proximité de vous (sac à main, voiture…), vous recevrez le message suivant sur votre smartphone : “Un AirTag voyageant avec vous a été trouvé”. Il sera possible de le désactiver manuellement. Si vous avez été tracké à votre insu ou si vous n’avez pas d’iPhone, il est recommandé de se rapprocher des forces de l’ordre : le numéro de série du AirTag retrouvé dans vos affaires est rattaché à l’identifiant Apple de son utilisateur, il sera donc possible de retrouver l’identité de la personne facilement. Dernière mesure mise en place par Apple pour préserver la vie privée : les AirTags émettent un son reconnaissable dès qu’ils s’éloignent de l’iPhone auquel ils sont associés… Raison de plus de ne pas géolocaliser ses enfants lorsqu’ils sont à l’école et vous au travail !