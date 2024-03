Construit en moins de six jours, cet immense bâtiment est le plus grand imprimé en 3D d'Europe

La "Wave House", plus grand bâtiment imprimé en 3D d’Europe, a été construite à Heidelberg, en Allemagne. Seulement 140 heures auront suffi au groupe PERI 3D Construction afin d'ériger ce centre de données à la façade ondulée.

Bâtir les nouveaux fondements de l'architecture. La "Wave House", plus grand bâtiment imprimé en 3D d’Europe, a été construite à Heidelberg, en Allemagne. Moins de six jours auront suffi à une équipe dirigée par le groupe PERI 3D Construction, entreprise connue dans le domaine du coffrage, de l’étaiement et de l’échafaudage, afin d'ériger ces murs ondulés d’une hauteur de neuf mètres.

Les équipes mobilisées ont dû construire l'édifice à un rythme de 4 m2 par heure, sur une surface totale de 600 m2. Un rythme effréné, comme le montre la vidéo YouTube ci-dessous, diffusée en timelapse (accéléré) jeudi 7 mars.

Le bâtiment a été conçu à l'aide d'une immense imprimante BOD2, conçue par COBOD International, une entreprise spécialisée dans la construction 3D. Le projet a été supervisé par les architectes SSV et Mense Korte. Le but : Accueillir un centre de données de 600 mètres entre ces murs sinueux, ce qui explique l'absence de fenêtres.

L'architecture de demain ?

Si l'édifice avait été construit d’une manière "classique", sans imprimante 3D, il aurait fallu plusieurs mois de travail pour espérer atteindre le même résultat. "Notre technologie souligne le temps d’exécution rapide qu’offre l’impression de construction 3D", développe Henrik Lund-Nielsen, fondateur et directeur général de Cobod, dans un communiqué.

Plus précise, cette technologie réduit le risque d'erreurs lors de la construction. Une technique privilégiée lors de l'édification de la "Wave House". Avec son design atypique, elle se fond parfaitement dans le paysage urbain alentour. "De plus, ce programme démontre que notre procédé ne se limite pas à la livraison de bâtiments résidentiels. Mais il s’étend aussi aux bâtiments de plusieurs étages et aux structures complexes, y compris les espaces de bureaux, les entrepôts et les centres de données", poursuit Henrik Lund-Nielsen.