Incendie à Hawaï : un livre écrit par une intelligence artificielle alimente les théories complotistes

Après les deep fakes et les images générées, voici que l'intelligence artificielle se met à la littérature. Et agite les esprits. Un livre publié le 10 août retracerait l'incendie de Maui, à Hawaï, qui a débuté deux jours plus tôt. Intitulé Feu et fureur, il s'appuierait sur des témoignages pour retracer "l'histoire de l'incendie et ses implications sur le changement climatique", précise le sous-titre. Un ouvrage "écrit, publié puis vendu sur Amazon en moins d'une semaine", comme s'en émeut un internaute dans une publication vue plus de 2,2 millions de fois.