Les écouteurs AirPods sont-ils dangereux pour le cerveau ?

Dans un premier temps, la question se pose : d’où vient cette vidéo insérée dans le tweet ? Elle a été réalisée par Safe Tech for Santa Rosa, "un groupe de citoyens ordinaires qui vivent à Santa Rosa", en Californie, et dont le but est de "de sensibiliser aux enjeux de la technologie sans fil". En somme, un collectif américain fermement opposé à la technologie Bluetooth qui, selon lui, "perturbe l'ADN, entrainant un risque accru de certains cancers", provoque une "déficience neurologique" ou "peut être fatale pour les oiseaux". Ce collectif ne se revendique d’aucune expertise scientifique quelconque, ni d’analyses menées en laboratoire, pour en venir à ces conclusions.

S’agissant de la pétition, elle a donc été rédigée par 250 scientifiques à l'intention de l'OMS, d’après Tech Times. Mais en réalité, cette tribune ne dit pas que les AirPods sont dangereux pour la santé. Par ailleurs, sa première version a été publiée en 2015, soit un an avant la commercialisation des écouteurs d’Apple. Et même dans sa version actualisée de 2019, la pétition s’inquiète des conséquences pour la santé de l’exposition aux ondes de radiofréquences, mais ne mentionne pas la technologie Bluetooth ou les appareils connectés à celle-ci. Comme l’attestait cette année-là Anne Sasco, médecin épidémiologiste du cancer et signataire de la pétition de 2015, aucune étude d’impact n’existait alors "sur le Bluetooth et ses ondes de radiofréquences". "Le risque de cancer n’est pas prouvé scientifiquement", affirmait-elle au Parisien.