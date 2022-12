Obsolescence programmée : une nouvelle plainte déposée contre Apple en France

Cette méthode "consiste à associer les numéros de série des composants et périphériques d’un produit à celui de l’iPhone via notamment des micro-puces. Cette pratique touche, depuis peu, les pièces les plus fréquemment soumises aux pannes (écrans, batterie, caméra…)", explique l'association dans un communiqué.

HOP rapporte avoir documenté dans sa plainte de "près de soixante pages" de "nombreux cas" dans lesquels des dysfonctionnements ont été constatés après la réparation d'une pièce "même identique et d'origine" mais "non autorisée par les logiciels Apple".