États-Unis : deux modèles d'Apple Watch désormais interdits à la vente

La Commission américaine du commerce international (ITC) avait recommandé le 27 octobre d'interdire deux modèles d'Apple Watch pour cause de violation de brevets. L'administration Biden a choisi de ne pas opposer son veto à la décision de l'ITC. Apple a fait savoir ce mardi qu'il avait déposé un appel auprès d'une juridiction fédérale.

Coup dur pour Apple. L'interdiction de deux modèles de la montre connectée du groupe à la pomme pour cause de violation de brevets est entrée en vigueur ce mardi 26 décembre aux États-Unis. Il s’agit de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2. L’administration du président Biden a en effet choisi de ne pas mettre son veto à une décision de la Commission américaine du commerce international (ITC), datée du 27 octobre dernier, alors qu’il disposait de soixante jours à compter de la décision de l'ITC pour s'y opposer. C’est ce qu’a indiqué ce mardi dans un communiqué les services de la représentante au Commerce Katherine Tai, évoquant "des consultations approfondies" avant de trancher.

L'ITC avait recommandé d'interdire aux États-Unis ces modèles de l'Apple Watch après les récriminations du fabricant d'appareils médicaux Masimo. Ce dernier avait saisi l'ITC en 2021 au sujet de l'Apple Watch 6, modèle mis en vente en 2020 avec une fonction de mesure du niveau de saturation du sang en oxygène, copiant, selon Masimo, l'une de ses technologies brevetées. La société a obtenu en novembre dernier le feu vert des régulateurs américains pour la vente sur ordonnance ou en libre-service de son propre produit, porté au poignet.

Apple avait de son côté estimé que l'ITC avait tort, affirmant le 27 octobre dernier que la décision de l’organisme américain devait être annulée et qu'il était prêt à le réclamer en justice. C'est désormais chose faite : Apple a fait savoir ce mardi qu'il avait déposé un appel auprès d'une juridiction fédérale.

Des montres indisponibles depuis le 24 décembre

Apple avait annoncé dès le 18 décembre la suspension de la vente aux États-Unis des deux modèles de montres afin de "respecter la décision si elle devait être confirmée", avait expliqué à l'AFP un porte-parole du groupe. Elles n’étaient plus disponibles depuis le 21 décembre sur son site internet et depuis le 24 décembre en boutiques. "Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour pouvoir proposer de nouveau l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 aux clients aux États-Unis aussi vite que possible", a indiqué le géant américain ce mardi, réitérant son "profond désaccord" avec la décision des autorités américaines.

L'interdiction effective des montres "est une victoire pour l'intégrité du système des brevets aux États-Unis et, au final, pour les consommateurs américains qui profiteront d'un écosystème qui récompense la véritable innovation", a pour sa part réagi ce mardi un porte-parole de Masimo dans un communiqué, qualifiant la décision de l'ITC de "moment important" pour les États-Unis. "La décision d'exclure certains modèles de l'Apple Watch fabriqués à l'étranger prouve que même la plus puissante entreprise au monde doit respecter la législation protégeant le droit de propriété intellectuelle", a relevé un porte-parole de Masimo le 18 décembre, après l'annonce d'Apple.

De son côté, Apple avait lancé fin 2022 deux recours en justice pour non-respect de brevets à l'encontre de Masimo, l'accusant de copier la technologie de ses montres connectées. "Masimo a indûment tenté d'utiliser l'ITC pour empêcher des millions de consommateurs américains d'avoir accès à un produit qui pourrait leur sauver la vie, tout en faisant de la place pour sa propre montre qui copie celle d'Apple", accusait le groupe de Cupertino fin octobre.