Après avoir licencié la moitié de ses effectifs, Twitter demanderait déjà à certains de revenir

Le rachat de Twitter par Elon Musk a fait l'effet d'un séisme au sein de l'entreprise. Après la dissolution du Conseil d'administration du réseau social, le patron de Tesla en est devenu l'unique dirigeant et a dévoilé ses projets pour la plateforme. Il souhaite notamment rendre payant l'accès aux "comptes certifiés" (avec un abonnement à 8 dollars par mois).

Elon Musk avait justifié sa décision de licencier la moitié des employés pour des raisons financières. Il n'y a "malheureusement pas d'autre choix quand l'entreprise perd plus de quatre millions de dollars par jour" et que "tous ceux qui ont perdu leur emploi se sont vu proposer trois mois d'indemnités", justifiait l'homme le plus riche du monde dans un tweet.