Escroquerie, piratage, chantage à la rançon... Les attaques en ligne en pleine expansion

L'hameçonnage est la première cause de recherche d'assistance, que ce soit pour les particuliers, les professionnels ou les collectivités et administrations. Quant au type d'arnaque, on trouve en tête l'escroquerie à l'infraction pédopornographique : un message prétendant que l'internaute est poursuivi par un faux service de police ou de gendarmerie pour avoir consulté des contenus illicites, et exigeant des milliers d'euros sous peine de divulguer l'information (plus de 520.000 consultations d'articles dédiés sur la plateforme). Viennent ensuite des escroqueries au faux support technique, à la livraison de colis, à la webcam prétendument piratée, au CPF, à la vignette Crit-Air ou à la carte vitale...

Quant au piratage de compte, la tendance semble plus inquiétante encore : les demandes d'aide et de renseignement ont quasi doublé sur l'année passée (+97,5%). Parmi les "terrains de prédation" des cybercriminels, les comptes de messagerie en ligne et les réseaux sociaux, mais aussi les comptes bancaires, les services administratifs et les sites de commerce en ligne. Dans son rapport, Cybermalveillance relève aussi de nouvelles formes d'attaques, qui ne cessent de s'accroître : escroquerie au placement financier, au virement (par le biais d'un faux RIB), des arnaques aux faux conseillers bancaires, ou encore des virus voleurs de mots de passe, appelés "infostealer", qui sévissent sur les téléphones portables, en général peu protégés.