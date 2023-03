Arnaques en ligne : PayPal, iCloud et Google Docs dans la ligne de mire des cybercriminels

De mois en mois, les attaques des cybercriminels se font de plus en plus insidieuses. Ils s'en prennent désormais à des services aussi courants que iCloud, PayPal, Google Docs : ils s'y créent un compte avec lequel ils vont directement contacter les autres utilisateurs, dans l'espoir de pouvoir leur soutirer des informations ou directement de l'argent, relève Avanan, une société du fournisseur Check Point, spécialisée dans la cybersécurité. Le recours à cette nouvelle méthode d'hameçonnage, baptisée par l'entreprise "Phishing Scams 3.0", explose ces dernières semaines : on enregistre plus de 33.800 attaques en deux mois seulement, signale-t-elle dans un communiqué.

Concrètement, "la victime reçoit un courriel d'un service tout à fait légitime (...) qui contient un lien vers un site malveillant", explique Avanan. Les cybercriminels exploitent pour ce faire une multitude de services, avec en premier lieu iCloud, un espace de stockage numérique, mais aussi le traitement de texte en ligne Google Docs, la série de logiciels Sharepoint, ou encore le service de paiement PayPal ou d'expédition de colis Fedex.