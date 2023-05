Arnaques en ligne : près de 65% des Français continuent de se faire avoir

Au fur et à mesure que le numérique s’impose dans notre quotidien, les risques qui y sont liés ne cessent de se multiplier. En bons opportunistes, les cybercriminels multiplient les stratégies pour arriver à leurs fins, qu’il s’agisse de voler des données, de l’argent, ou de nuire directement à une victime de manière ciblée. Les attaques par phishing (en français : hameçonnage), qui font partie des méthodes les plus utilisées à travers l’Europe, ont par exemple augmenté de 61% en 2022, selon un récent rapport publié par Kaspersky, spécialiste de la cybersécurité. Et si elles sont plus nombreuses, elles sont aussi de plus en plus sophistiquées.

En cause, des nouveaux outils tels que les IA qui les rendent plus difficiles à identifier et ce quel que soit l’âge de la victime. Face à ce fléau, le gouvernement a adopté ce mercredi 10 mai un projet de loi contre les multiples sources d'insécurité sur internet : de l'accès des mineurs à la pornographie, en passant par les arnaques en ligne, le cyberharcèlement et la désinformation.