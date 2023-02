Astuce geek : retrouvez votre smartphone (Android et iOS) avec le moteur de recherche de Google

► Bloquez à distance son contenu

Mieux encore, vous pouvez le faire sonner afin de le retrouver plus facilement, du moins s'il n'est pas loin de vous. Sinon, il est également possible de le bloquer à distance, si on vous l'a volé. Et voilà !

A LIRE AUSSI

>> Avant de revendre votre téléphone, effacez totalement ses données

>> Connectez votre ordinateur à Internet partout grâce à votre smartphone

>> Votre mobile, Facebook... retrouvez nos astuces geek indispensables