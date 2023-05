Aux États-Unis, IBM envisage de remplacer certains emplois administratifs par de l'intelligence artificielle

Les progrès fulgurants de ces outils dits "intelligents", mis en lumière récemment avec le déploiement des systèmes d'IA génératives comme ChatGPT (OpenAI), Bard (Google) ou encore MidJourney, font craindre une vague de destructions d'emplois. Désormais, ils sont capables d'analyser un rapport et d'en faire la synthèse en un claquement de doigt, de rédiger des e-mails, créer des sites web ou générer des lignes de codes et, plus généralement, d'exécuter de nombreuses tâches répétitives. De plus, à la différence des humains, ils ne rechignent pas à la tâche et ne prennent pas de congés avec, à la clé, de potentiels gains de productivité pour les entreprises.