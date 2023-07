Avec 100 millions d'utilisateurs en 5 jours, Threads, le concurrent de Twitter, pulvérise le record établi par ChatGPT

Threads, le nouveau réseau social du groupe américain Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, connaît un démarrage sur les chapeaux de roue. Plus de 100 millions d’utilisateurs ont rejoint la plateforme depuis son déploiement le 5 juillet dernier dans plus de 100 pays à travers le monde – sauf dans l’Union européenne où son lancement a été différé par l’entreprise pour des raisons réglementaires –, selon un comptage réalisé par la société Quiver Quantitative, spécialisée dans l'analyse d'audience des plateformes web.