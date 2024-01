Axiom Space, cette société américaine qui veut préparer le futur de l'humanité dans l'espace

Quatre passagers sont arrivés ce 20 janvier à bord de la Station spatiale internationale. Une mission organisée par une société privée américaine, Axiom Space. Le groupe ambitionne désormais de construire la première station spatiale commerciale.

"La prochaine étape de l'humanité hors de la planète commence avec Axiom Space." Autant d’ambitions que souhaite relever cette société privée américaine, qui vient d’envoyer des passagers européens vers la Station spatiale internationale (ISS). Ayant décollé le 18 janvier à bord d’une fusée de SpaceX, ces quatre passagers - un Suédois, un Italien, un Turc et le commandant de la mission américano-espagnol - sont bien arrivés ce 20 janvier à l’ISS.

Un ancien de la Nasa aux commandes

Après avoir permis à de riches clients de concrétiser leurs envies spatiales, Axiom Space emmène aujourd'hui également des individus sponsorisés par des agences nationales. Pour la société, il s’agit de la troisième mission de ce type, après un vol réalisé en avril 2021, puis un autre en mai 2023. Basée à Houston, aux États-Unis, la société a été fondée en 2016 par Michael Suffredini, ancien directeur du programme de l’ISS de la Nasa, et le Dr Kam Ghaffaria, fondateur de la société Stinger Ghaffarian Technologies, Inc. ayant formé les astronautes de la Nasa. Ils sont respectivement aujourd'hui président directeur général et président exécutif.

Une fusée SpaceX Falcon 9 avec sa capsule Crew Dragon est lancée depuis la plateforme LC-39A lors de la mission Axiom Three (Ax-3) au Kennedy Space Center, à Cap Canaveral, en Floride, le 18 janvier 2024. - CHANDAN KHANNA / AFP

Une tout autre mission attend désormais les employés d’Axiom Space : la construction de la première station spatiale commerciale après avoir remporté en 2020 une collaboration avec la Nasa. Sur son site, on peut lire que ce projet est en cours et que "les activités de soudage et d'usinage des structures principales du premier module de la station Axiom" ont déjà démarré. Son lancement est prévu en 2026, avec "la première section de (la) plateforme de nouvelle génération qui fonctionnera en orbite terrestre basse".

Un deuxième puis un troisième module doivent y être attachés respectivement en 2027 et en 2028, selon le site Space.com. Il s’agit là du "successeur de l'ISS" pour le Forum économique mondial, qui ne tarit pas d’éloges sur le projet de l’entreprise : "Axiom Space crée des opportunités, construit une vie meilleure sur Terre et construit pour l’au-delà – Axiom Space construit l’histoire".

En parallèle, Axiom Space ne compte pas abandonner l'envoi de passagers vers l’ISS, puisque l’entreprise a déjà signé un contrat avec la Nasa pour une quatrième mission. Son lancement doit se faire en août 2024, depuis la Floride. Dans un communiqué, l’agence fédérale américaine souligne d’ailleurs qu’elle "soutient la présence humaine américaine continue en orbite terrestre basse" depuis "plus de 22 ans" et que son objectif "est de créer un marché en orbite terrestre basse où la NASA est l'un des nombreux clients et où le secteur privé ouvre la voie".