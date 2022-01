Bienvenue sur TF1Info !

Vous l’avez constaté ce lundi matin, LCI.fr a fait sa mue. C’est dorénavant TF1Info.fr que vous découvrez en ouvrant votre application ou votre site. Le résultat de plus d’un an et demi de réflexion et de travail guidé par une obsession : mieux vous informer.

Vous êtes 80 % à lire ces lignes sur votre téléphone mobile et cette tendance grandit encore. L’information digitale rythme notre quotidien. C’est pourquoi nous avons voulu un site plus simple, plus riche et plus innovant pour se projeter encore vers demain.