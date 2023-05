Bluesky, ce nouveau réseau social qui séduit les déçus de Twitter

Le fait que la plateforme soit décentralisée signifie qu'il est possible de créer des applications distinctes au sein de Bluesky et que tous les contenus ne peuvent être contrôlés par une entité unique. Bluesky n'est, pour l'instant, accessible que sur invitation, et nécessite de s'inscrire préalablement sur une liste d'attente, qui compte plus d'un million de candidats, selon Forbes.

Et il n'y a pas que des inconnus. Selon l'AFP, plusieurs personnalités ont récemment rejoint la plateforme. Parmi elles, l'élue démocrate à la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez, ou encore la mannequin Chrissy Teigen, qui comptent chacune plus de dix millions d'abonnés sur Twitter.