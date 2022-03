Une intelligence artificielle bat huit champions du monde de bridge

Véronique Ventos, chercheuse en IA et cofondatrice de NukkAI, a qualifié NooK d'"IA de nouvelle génération". Selon elle, cette nouvelle technologie explique ses décisions au fur et à mesure. "Au bridge, on ne peut pas jouer si on n'explique pas", souligne-t-elle dans les colonnes du Guardian."Ce que nous avons vu représente une avancée fondamentalement importante dans l'état des systèmes d'intelligence artificielle", abonde Stephen Muggleton, professeur d'apprentissage automatique à l'Imperial College de Londres. Concrètement, l'IA possède un caractère "hybride". Elle possède, en effet, la capacité à combiner les deux grandes traditions de l'intelligence artificielle, l'intelligence "symbolique" - reposant sur l'accumulation de règles logiques - et l'intelligence "numérique" - reposant sur l'ingestion préalable d'énormes quantités de données par des réseaux de neurones.