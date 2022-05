Facebook : Mark Zuckerberg poursuivi dans le cadre de l'affaire Cambridge Analytica

Des ennuis judiciaires en prévision pour le PDG de Facebook ? Mark Zuckerberg a été assigné en justice, lundi 23 mai, par le procureur de Washington Karl Racine pour tromperie et violation d'une loi de protection des consommateurs, en lien avec l'affaire Cambridge Analytica, rapporte l'AFP. En 2018, un scandale avait révélé l'utilisation de quantités massives de données personnelles récoltées sur Facebook par le cabinet dans le but de diffuser des messages pro-Brexit et en soutien à la campagne de Donald Trump.

Il s'agit de la deuxième tentative d'inclure le co-fondateur du réseau social dans ces poursuites. En mars, un juge de la Cour supérieure du district de Columbia, juridiction de la capitale américaine, avait refusé à l'accusation de faire citer Mark Zuckerberg comme témoin dans la procédure initiée en 2018 et qui vise Facebook.

Cambridge Analytica, société britannique qui a cessé son activité depuis - est accusée d'avoir collecté et exploité, sans leur consentement, les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, auxquelles la plateforme lui avait donné accès. Les informations recueillies auraient servi à élaborer un logiciel visant à orienter le vote de certains électeurs américains en faveur de Donald Trump, en 2016.