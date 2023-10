Censées lutter contre les fake news sur X (ex-Twitter), les "community notes" ont leurs limites

Il y a quelques jours, le Commissaire européen Thierry Breton s'adressait officiellement à Elon Musk, le patron de X (ex-Twitter). Il le menaçait de sanctions, en marge du conflit entre Israël et le Hamas : "Nous avons des indications selon lesquelles votre plateforme est utilisée pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l’Union européenne", lui faisait savoir l'ancien ministre français. Le réseau social, pour sa part, se réjouit du succès des "community notes", un outil lancé ces derniers mois et censé prévenir sur X la propagation des fake news. En pleine guerre, il lui arrive toutefois de montrer ses limites.