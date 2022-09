Salon des nouvelles technologies : à quoi ressemblera votre maison du futur ?

Parmi les constats tirés du CES, l'arrivée d'un assistant vocal dans les maisons semble quasi-inéluctable. Google Home avec OK Google, Apple Home avec Siri ou encore Amazon avec Echo et Alexa avaient ouvert la voix en voulant "parler" à tous les objets connectés. Il sera désormais possible de parler à son miroir, son four, son réveil ou sa douche. Et Alexa est apparue comme la grande gagnante en devenant "native" dans de nombreux appareils.

C'est ainsi le cas du réfrigérateur InstaView de LG. Cet appareil électroménager doté d’un large écran tactile (29 pouces) et d’une caméra permet de voir tout ce qu’il y a l’intérieur sans ouvrir les portes. Il est également possible d’accéder à Internet, à différentes applis, de partager mémos et photos, mais aussi donc de discuter avec son réfrigérateur et de lui passer des consignes via l'assistant vocal.