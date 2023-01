CES 2023 : la palme de l'appareil "high-tech" le plus étonnant est décernée à…

Pour cette nouvelle édition du CES, le géant coréen de la technologie a emporté dans sa hotte tout un tas de nouveautés et notamment dans le domaine de l'électroménager. Parmi eux, un four mural baptisé Bespoke AI. Comme son nom l'indique, il est doté de fonctionnalités dites "intelligentes". La plus intrigante étant une caméra interne, qui permet à l'utilisateur de surveiller la cuisson d’un plat, sans bouger le moindre orteil. Pratique, enfin si l’on habite dans une grande maison. Mais ce n’est pas tout. La caméra vous permet aussi de prendre des photos et même de diffuser en direct sur les réseaux sociaux la vidéo de votre plat lorsqu’il est en train de cuire.

Dans l’idée peut-être de vous encourager à lancer votre propre émission de cuisine en streaming. Après tout, si vous avez de l’argent et du temps à perdre, on ne sait jamais. D’autant qu’avec son intelligence artificielle, pas besoin d’être un grand cuisinier pour se concocter un bon petit plat. Le four vous guidera pour optimiser les conditions de cuisson et pourra même vous alerter si votre plat est en train de brûler. Son concepteur affirme qu’il peut reconnaître jusqu’à 80 plats différents. Il sera disponible en Amérique du Nord plus tard en 2023, a fait savoir le fabricant Samsung. En revanche, son prix n'a pas encore été communiqué pour l'instant.